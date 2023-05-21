Диетолог Пономарева рассказала, как легко увеличить продолжительность жизни на десять лет

Врач рассказала, что средиземноморская диета может иметь положительный эффект на здоровье человека. Она рекомендует употреблять много свежих овощей и фруктов, мало мяса, много рыбы и качественных масел. При этом, если начать следовать такой диете в 20 лет, то можно добавить до десяти лет жизни. Даже после 60-летия следование этим рекомендациям может добавить до 8 лет жизни, а после 80-летия - три года.