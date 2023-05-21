Диетолог Пономарева рассказала, как легко увеличить продолжительность жизни на десять лет

Врач-диетолог Василиса Пономарева заявила, что избавление от вредных привычек и правильная диета могут увеличить срок жизни на 10 лет. Об этом сообщает издание «MK.RU».
Врач рассказала, что средиземноморская диета может иметь положительный эффект на здоровье человека. Она рекомендует употреблять много свежих овощей и фруктов, мало мяса, много рыбы и качественных масел. При этом, если начать следовать такой диете в 20 лет, то можно добавить до десяти лет жизни. Даже после 60-летия следование этим рекомендациям может добавить до 8 лет жизни, а после 80-летия - три года.
Пономарева также указала на другие факторы, которые могут продлить жизнь, включая физическую активность и отказ от алкоголя и курения. Она отметила, что эти привычки повышают риск развития различных заболеваний, таких как артроз, рак легких, сахарный диабет и другие.
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