Правительство РФ расширило возможности для поддержки предприятий по разработке реабилитационного оборудования

Новый указ гарантирует специализированным предприятиям, которые занимаются разработкой реабилитационной техники для инвалидов, выплату субсидий для производства новых товаров. Новый указ дает такое право не только предприятиям, входившим в специальный реестр, но и остальным, которых в нем нет, информирует «Ямал-Медиа».