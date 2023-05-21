Правительство РФ расширило возможности для поддержки предприятий по разработке реабилитационного оборудования

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал указ об изменениях в распределении средств для разработки новых товаров для реабилитации инвалидов.
Новый указ гарантирует специализированным предприятиям, которые занимаются разработкой реабилитационной техники для инвалидов, выплату субсидий для производства новых товаров. Новый указ дает такое право не только предприятиям, входившим в специальный реестр, но и остальным, которых в нем нет, информирует «Ямал-Медиа».
Ранее сообщалось, что воспитанник школы-интерната лишился положенных денег за компенсацию двухразового питания после того, как перевелся на домашнее обучение.