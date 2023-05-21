Эксперты рассказали о времени на спасение человека после укуса ядовитой змеи

Например, при укусе в ногу можно легко предотвратить распространение яда по организму, однако при укусе в шею это практически невозможно сделать, информирует «Север Пресс». Кутушов добавил, что спасти человека после укуса ядовитой змеи можно только в первые 10-15 минут, после этого времени любые попытки отсосать яд будут бессмысленными.