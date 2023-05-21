Эксперты рассказали о времени на спасение человека после укуса ядовитой змеи

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал о том, как отличить ядовитую змею от неядовитой, а также как предотвратить летальный исход после ее укуса.
По словам Кутушова, ядовитые змеи имеют треугольную голову и вертикальные зрачки, как у хищников, в тот момент, когда ужи и прочие безобидные змеи имеют круглые зрачки. При укусе ядовитой змеи стоит обратить внимание на место, так как от него зависит, насколько тяжело спасти человека.
Например, при укусе в ногу можно легко предотвратить распространение яда по организму, однако при укусе в шею это практически невозможно сделать, информирует «Север Пресс». Кутушов добавил, что спасти человека после укуса ядовитой змеи можно только в первые 10-15 минут, после этого времени любые попытки отсосать яд будут бессмысленными.
Ранее сообщалось, что врач Александр Мясников заявил о недопустимости высасывания яда после укуса человека змеей. Как считает эксперт, эти действия не помогут спасти человека и ускорят попадание яда в кровь.