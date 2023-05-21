Политолог Малек Дудаков: США намерены заморозить украинский конфликт

Дудаков сообщил, что в настоящий момент рассматриваются сценарии Южной Осетии, Кореи и Кашмира. Эксперт отметил, что конечные варианты будут зависеть от итогов контрнаступления Украины. Согласно Дудакову, в случае провала операции ВСУ, к сентябрю окно возможностей Киева закроется и придется договариваться с Россией.