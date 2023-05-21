Политолог Малек Дудаков: США намерены заморозить украинский конфликт

Политолог Малек Дундаков в эфире программы «Занимательная геополитика» заявил, что американцы подготовили три сценария заморозки украинского кризиса. В своем анализе он ссылался на материалы издания Politico.
Дудаков сообщил, что в настоящий момент рассматриваются сценарии Южной Осетии, Кореи и Кашмира. Эксперт отметил, что конечные варианты будут зависеть от итогов контрнаступления Украины. Согласно Дудакову, в случае провала операции ВСУ, к сентябрю окно возможностей Киева закроется и придется договариваться с Россией.
«Замораживать конфликт по нынешним границам и смиряться с территориальными потерями», — прокомментировал возможное будущее Украины политолог.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ сконцентрировали мощную группировку войск на запорожском направлении. По его данным, ее численность составляет около 65 тысяч человек.