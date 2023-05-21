Политолог Малек Дудаков рассказал о главной проблеме ЗРК Patriot

Он подсчитал, что за год американцы выпускали всего по 300 ракет в год. Недавно производство было увеличено до пятисот ракет в год, однако этого все еще недостаточно для долгосрочного снабжения ВСУ. Для сравнения он провел анализ видеозаписи удара «Кинжала» по «Патриоту» в Киеве. Перед тем, как комплекс был поражен, было выпущено около 30 ракет, что составляет примерно «8% всего годового запаса америки», сообщил эксперт. Кроме того он подсчитал, что стоимость этого удара составила примерно 150 миллионов долларов, а цена самого комплекса более миллиарда долларов.