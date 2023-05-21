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Политолог Малек Дудаков рассказал о главной проблеме ЗРК Patriot

Политика
Политолог Малек Дудаков рассказал о главной проблеме ЗРК Patriot

Военная промышленность США выпускает слишком мало ракет для комплекса ЗРК Patriot, считает политолог Малек Дудаков. Об этом он заявил в эфире программы «Занимательная геополитика»

Он подсчитал, что за год американцы выпускали всего по 300 ракет в год. Недавно производство было увеличено до пятисот ракет в год, однако этого все еще недостаточно для долгосрочного снабжения ВСУ. Для сравнения он провел анализ видеозаписи удара «Кинжала» по «Патриоту» в Киеве. Перед тем, как комплекс был поражен, было выпущено около 30 ракет, что составляет примерно «8% всего годового запаса америки», сообщил эксперт. Кроме того он подсчитал, что стоимость этого удара составила примерно 150 миллионов долларов, а цена самого комплекса более миллиарда долларов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что Patriot оказался абсолютно бессилен перед российскими «Кинжалами». К такому выводу он пришел ввиду того, что американская ЗРК израсходовала весь боекомплект, но не смогла защититься.
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