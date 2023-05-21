Канцлер Германии Олаф Шольц сделал особое послание для России

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал сотрудничество Берлина и Киева в рамках обучения пилотов управлению истребителями F-16.
По словам Шольца, Германия и Украина работают над проектом, цель которого заключается в обучении украинских летчиков пилотированию истребителей F-16, которые сейчас особенно нужны Киеву. Проект станет долгосрочным и его конечный результат на данный момент нельзя предсказать. Однако уже сейчас можно сказать, что эта работа является посланием для России, которое гласит о долгосрочном сотрудничестве этих стран, информирует KP.RU.
Ранее сообщалось, что Шольц заявил о необходимости поддержания контактов западных стран с оппозиционными ячейками России и Белоруссии. Это необходимо для того, чтобы нормализовать переход к демократии в странах после поражения Москвы в конфликте с Украиной.