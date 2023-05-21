Sun: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо становится шутом за пределами своей страны

До появления Трюдо на должности премьер-министра, Канада имела вес на политической арене, однако после назначения его на эту позицию - влияние рухнуло. Это связано с поведением Трюдо, которое он демонстрирует, уезжая за границу. Если у себя на Родине он остается «интеллектуальным легковесом», то представляя Канаду за ее пределом, он становится «шутом», информирует 360.