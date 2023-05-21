Sun: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо становится шутом за пределами своей страны

Издание Sun раскритиковало премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его попытку сравняться в росте с председателем национального собрания Южной Кореи Кимом Джин Пе во время дипломатической встречи в Сеуле. Трюдо широко расставил ноги, чтобы попытаться быть одного роста с Пе.
До появления Трюдо на должности премьер-министра, Канада имела вес на политической арене, однако после назначения его на эту позицию - влияние рухнуло. Это связано с поведением Трюдо, которое он демонстрирует, уезжая за границу. Если у себя на Родине он остается «интеллектуальным легковесом», то представляя Канаду за ее пределом, он становится «шутом», информирует 360.
Ранее сообщалось, что Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем он заявил о передаче Киеву 2,4 млн патронов, 38 тысяч пулеметов и более 20 тысяч автоматов.