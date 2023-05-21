Актриса Валерия Ланская рассказала о причине развода с режиссером Станиславом Ивановым

Ланская сообщила, что у мужа было большое количество мероприятий, которые проходили чуть ли не каждый день – по ее словам, Иванов часто уезжал, ходил на встречи, обсуждал рабочие вопросы онлайн. Тем не менее актриса спокойно отнеслась к такому положению дел, поэтому бывшим супругам удалось расстаться без скандалов. Более того, Ланская и Иванов заключили брачный договор, который смог урегулировать все потенциальные споры – после развода именно он определил права на различные категории собственности и на воспитание сына.