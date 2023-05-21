Актриса Валерия Ланская рассказала о причине развода с режиссером Станиславом Ивановым

Актриса и певица Валерия Ланская впервые поделилась с публикой причиной развода со своим супругом Станиславом Ивановым. Она связала начало проблем в браке с работой мужа. Об этом пишет 5-tv.ru.
Ланская сообщила, что у мужа было большое количество мероприятий, которые проходили чуть ли не каждый день – по ее словам, Иванов часто уезжал, ходил на встречи, обсуждал рабочие вопросы онлайн. Тем не менее актриса спокойно отнеслась к такому положению дел, поэтому бывшим супругам удалось расстаться без скандалов. Более того, Ланская и Иванов заключили брачный договор, который смог урегулировать все потенциальные споры – после развода именно он определил права на различные категории собственности и на воспитание сына.
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