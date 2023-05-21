Экс-канцлера Германии Шредера не стали приглашать на юбилей СДПГ из-за связей с Россией

Несмотря на это, политик будет представлен в праздничном видеоролике, который покажут на празднике в Берлине 23 мая. Генеральный секретарь партии Кевин Кюнерт заявил, что в настоящее время у Шредера и партии нет общих тем для обсуждения. Он отметил, что Герхард был частью социал-демократической истории и поэтому будет упомянут в видеоролике.