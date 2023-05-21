Экс-канцлера Германии Шредера не стали приглашать на юбилей СДПГ из-за связей с Россией

Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру не разрешили принять участие в праздновании 160-летия Социал-демократической партии (СДПГ) из-за его связей с Россией. Об этом сообщает издание NEWS.RU.
Несмотря на это, политик будет представлен в праздничном видеоролике, который покажут на празднике в Берлине 23 мая. Генеральный секретарь партии Кевин Кюнерт заявил, что в настоящее время у Шредера и партии нет общих тем для обсуждения. Он отметил, что Герхард был частью социал-демократической истории и поэтому будет упомянут в видеоролике.
Шредер, который является сторонником более тесных отношений между Германией и Россией, был раскритикован со стороны некоторых членов своей партии за связи с российскими компаниями.
Ранее СМИ сообщили, что жена бывшего канцлера Со Ен Шредер-Ким лишилась работы после того, как посетила посольство РФ на 9 Мая. Компания неоднократно просила не делать публичных высказываний о политике.