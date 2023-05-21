Вектор товарооборота в сфере беспилотников в России смещается в пользу отечественного производителя

На данный момент прогнозы по поводу увеличения продаж беспилотников являются исключительно положительными. Около 90% закупок БПЛА в 2023 году в России будет зависеть от отечественного производителя. Предположительно, итоговый товарооборот дронов в стране превысит 50 млрд рублей в конце текущего года. Подобный положительный рост может отразиться на других, смежных, отраслях экономики, также увеличив их показатели уже к зиме или даже осени, информирует «Ямал-Медиа».