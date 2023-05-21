Шотландца нашли мертвым в аэропорту во время своего первого отдыха за границей

Отпуск на Канарах стал первой заграничной туристической поездкой Кэмпбелла. Перед вылетом мужчина отстал от своего друга, с которым должен был сесть в самолет и позже перестал выходить на связь. Ни семья, ни следователи не назвали причину его ухода из жизни, на данный момент родственники погибшего просят людей на краудфандинговой платформе сделать пожертвования для оплаты перевозки тела и похорон, – пишет Daily Mail.