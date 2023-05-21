Шотландца нашли мертвым в аэропорту во время своего первого отдыха за границей

Житель Шотландии Роберт Кэмпбелл был найден мертвым во время отпуска на Лансароте (Канарские острова) после неудачной попытки сесть на рейс до дома. Незадолго до инцидента мужчине стало плохо, однако врачи уверили его в отсутствии противопоказаний к полету.
Отпуск на Канарах стал первой заграничной туристической поездкой Кэмпбелла. Перед вылетом мужчина отстал от своего друга, с которым должен был сесть в самолет и позже перестал выходить на связь. Ни семья, ни следователи не назвали причину его ухода из жизни, на данный момент родственники погибшего просят людей на краудфандинговой платформе сделать пожертвования для оплаты перевозки тела и похорон, – пишет Daily Mail.
Ранее сообщалось, что неизвестные устроили расстрел автогонщиков в мексиканской Энсенаде. В результате происшествия погибли как минимум десять человек, а девять получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.