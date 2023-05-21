ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук рассказал, что артиллерия осуществила удар по двум украинским бригадам и одному полку, нанеся противнику значительные потери. Об этом сообщает издание URA.RU.
Согласно сообщению пресс-центра, удар был проведен после того, как разведчики группировки «Центр» обнаружили перемещение украинских военных. Противник понес значительные потери в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений. Кроме того, на краснолиманском направлении ВС РФ использовали реактивную систему залпового огня «Смерч», чтобы подавить позиции ВСУ.
Ранее СМИ сообщили, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении. Он располагался в районе населенного пункта Тищенковка