ВС РФ нанесли мощный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Согласно сообщению пресс-центра, удар был проведен после того, как разведчики группировки «Центр» обнаружили перемещение украинских военных. Противник понес значительные потери в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений. Кроме того, на краснолиманском направлении ВС РФ использовали реактивную систему залпового огня «Смерч», чтобы подавить позиции ВСУ.