Экс-врач Белого дома Ронни Джексон заявил о проблемах со здоровьем президента США Джо Байдена

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что действующий президент США Джо Байден должен перестать руководить страной из-за своей дееспособности.
По словам Джексона, Байден и некоторые представители его демократической партии не способны управлять страной и вести политическую деятельность в связи с отсутствием соответствующих когнитивных способностей из-за возраста. Эти люди должны серьезно обсудить эту проблему со своими лечащими врачами и семьями, написал Джексон в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити высказался о событиях, которые произошли во время президентства Байдена. Хэннити отметил, что действующий американский лидер является «когнитивно страдающим президентом». Он также добавил, что его ментальное здоровье должно вызывать опасения у избирателей.