Экс-врач Белого дома Ронни Джексон заявил о проблемах со здоровьем президента США Джо Байдена

По словам Джексона, Байден и некоторые представители его демократической партии не способны управлять страной и вести политическую деятельность в связи с отсутствием соответствующих когнитивных способностей из-за возраста. Эти люди должны серьезно обсудить эту проблему со своими лечащими врачами и семьями, написал Джексон в своих социальных сетях.