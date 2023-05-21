Гонка в Мексике закончилась массовым расстрелом

Неизвестные расстреляли автогонщиков в мексиканском муниципалитете Энсенада, штат Южная Калифорния. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
В результате инцидента погибли как минимум десять человек, еще девять получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Известно, что автогонщики на багги остановились на заправке. После этого к ним подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. По данным СМИ, региональная прокуратура уже начала расследование данного инцидента. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее СМИ сообщали, что трое человек были убиты, еще двое ранены в результате массовой стрельбы в городе Фармингтон, США., штат Нью-Мексико. Нападавший был застрелен на месте происшествия.