Гонка в Мексике закончилась массовым расстрелом

В результате инцидента погибли как минимум десять человек, еще девять получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Известно, что автогонщики на багги остановились на заправке. После этого к ним подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. По данным СМИ, региональная прокуратура уже начала расследование данного инцидента. Обстоятельства произошедшего уточняются.