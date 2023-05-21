Крупный лесной пожар площадью 360 гектаров тушат в Бурятии

Пламя распространилось на площади в 360 гектаров, из которых 300 не являются лесной территорией. Первый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Балакшин сообщил, что огонь разделился на две кромки – тушение одной осложнено болотистой местностью, а другая идет прямо в гору.