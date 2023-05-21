Крупный лесной пожар площадью 360 гектаров тушат в Бурятии

Лесное хозяйство Бурятии сообщило, что в настоящее время 25 огнеборцев-десантников осуществляют работы по тушению труднодоступного пожара в Баунтовском районе. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.
Пламя распространилось на площади в 360 гектаров, из которых 300 не являются лесной территорией. Первый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Балакшин сообщил, что огонь разделился на две кромки – тушение одной осложнено болотистой местностью, а другая идет прямо в гору.
Среди других сложностей теплая и ветреная погода, а также трудная доступность для техники – специалисты «работают вручную». Оперативный штаб принял решение доставить на вертолете дополнительную группу спасателей из других районов республики.
Ранее сообщалось о поимке 16-летнего поджигателя лесов в Екатеринбурге. Возможный виновник пожара был пойман волонтером Иваном Пограничником.