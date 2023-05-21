ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил ТАСС, что вооруженные силы РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тищенковка на купянском направлении.
Гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б» также нанесли удары по трем минометным расчетам и пикапу с личным составом противника в районах Бугаевки, Молчаново и Вишнево.
Кроме того, расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в координации с расчетами противотанковых ракетных комплексов уничтожили шесть наблюдательных постов и один БПЛА в районах Кисловки, Новоселовского и Вишневой.
Ранее СМИ сообщили, что снаряд ВСУ попал в жилой дом в селе Архангельское Белгородской области. К счастью, он не разорвался и позже был нейтрализован взрывотехником.