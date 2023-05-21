Полковник Алехин назвал реальную причину ударов ВСУ по территории России

По мнению Алехина, главные боевые действия будут происходить в зоне проведения СВО, а именно на Донбассе и на южном направлении. Он отметил, что линия фронта должна отодвинуться как можно дальше от приграничных территорий в России, чтобы избежать продолжения обстрелов.