Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил , что ВСУ наносят удары по территории России, чтобы запутать командование и скрыть места, где они реально планируют наступать. Об этом сообщает издание URA.RU.
По мнению Алехина, главные боевые действия будут происходить в зоне проведения СВО, а именно на Донбассе и на южном направлении. Он отметил, что линия фронта должна отодвинуться как можно дальше от приграничных территорий в России, чтобы избежать продолжения обстрелов.
Алехин также подчеркнул, что удары по РФ не только спутывают карты, но и помогают разведке, выявляя местоположение войск и сосредоточения военной техники. Он отметил, что такие действия также направлены на демонстрацию боеспособности ВСУ и оказывают психологическое воздействие на население Украины.
Ранее СМИ сообщили, что украинские войска совершили обстрел города Шебекино. В результате атаки никто не пострадал.