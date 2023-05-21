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Полковник Алехин назвал реальную причину ударов ВСУ по территории России

Политика
Полковник Алехин назвал реальную причину ударов ВСУ по территории России

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил , что ВСУ наносят удары по территории России, чтобы запутать командование и скрыть места, где они реально планируют наступать. Об этом сообщает издание URA.RU.

По мнению Алехина, главные боевые действия будут происходить в зоне проведения СВО, а именно на Донбассе и на южном направлении. Он отметил, что линия фронта должна отодвинуться как можно дальше от приграничных территорий в России, чтобы избежать продолжения обстрелов.

Алехин также подчеркнул, что удары по РФ не только спутывают карты, но и помогают разведке, выявляя местоположение войск и сосредоточения военной техники. Он отметил, что такие действия также направлены на демонстрацию боеспособности ВСУ и оказывают психологическое воздействие на население Украины.

Ранее СМИ сообщили, что украинские войска совершили обстрел города Шебекино. В результате атаки никто не пострадал.
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