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Движение поездов остановлено в Забайкальском крае из-за схода с рельс 12 вагонов

Происшествия
Движение поездов остановлено в Забайкальском крае из-за схода с рельс 12 вагонов

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю сообщило, что в настоящее время ведется устранение последствий схода вагонов на железнодорожном перегоне Куэнга-Приисковая.

Сход, по предварительной версии 12 вагонов, произошел в ночь на 21 мая. Сообщается о временной остановке движения поездов по перегону. В результате инцидента пострадавших нет, а угроза экологии отсутствует. Среди причиненного ущерба – нарушение габарита соседнего пути.

Отмечено, что для ликвидации последствий привлечены четыре восстановительных поезда. В настоящее время на месте находится спасательная группа части №26. Пригородные пассажирские поезда № 6211 Чернышевск – Шилка, № 6212 Шилка – Чернышевск отменены. Поезд № 1 Владивосток – Москва задержан, – пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием. Также ожидается задержка поезда № 8 Новосибирск – Владивосток.

Ранее сообщалось о задержании несовершеннолетнего поджигателя в Екатеринбурге. Поимку злоумышленника осуществил волонтер Иван Пограничник.
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