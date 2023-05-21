Движение поездов остановлено в Забайкальском крае из-за схода с рельс 12 вагонов

Сход, по предварительной версии 12 вагонов, произошел в ночь на 21 мая. Сообщается о временной остановке движения поездов по перегону. В результате инцидента пострадавших нет, а угроза экологии отсутствует. Среди причиненного ущерба – нарушение габарита соседнего пути.