Редкая китайская шкатулка XV века была продана на аукционе за 28,5 миллиона рублей

Рэдклифф скончался в 1953 году, а о ценности долго лежавшего на чердаке предмета семья коллекционера узнала только некоторое время спустя, обратившись к специалистам по аукционам. Всего во время торгов было продано 87 лотов из его коллекции на сумму 947 тысяч фунтов стерлингов.