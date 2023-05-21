Редкая китайская шкатулка XV века была продана на аукционе за 28,5 миллиона рублей

Изделие из коллекции Эдварда Коплстона Рэдклиффа поистине стало хитом на аукционе Dreweatts в британском Беркшире. Стоимость его продажи во время торгов составила 288 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет «Культуромания».
Шкатулка была создана для Сюаньдэ, являвшегося пятым императором династии Мин (XV) век. Изделие имеет гравировку шестизначного знака царствования на основании, а эмаль и проволока декорированы завитками лотоса и искривленными золотыми ветвями с цветами и фруктами – в том числе и гранатами, которые представляют собой символ процветания и плодородия.
Рэдклифф скончался в 1953 году, а о ценности долго лежавшего на чердаке предмета семья коллекционера узнала только некоторое время спустя, обратившись к специалистам по аукционам. Всего во время торгов было продано 87 лотов из его коллекции на сумму 947 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что исполнители Jay-Z и Бейонсе приобрели самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов. Площадь постройки составляет около 3700 квадратных метров.