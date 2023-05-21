Тысячи россиян стали жертвами синдрома внезапной смерти

Риск развития этого синдрома у мужчин может быть в два раза выше, чем у женщин. Остановка сердца может произойти в любое время, включая время занятий спортом, работы или даже сна. Это может быть результатом недостаточного внимания к своему здоровью и неправильного образа жизни. Регулярные посещения врача и проверка состояния сердечно-сосудистой системы являются крайне важными. Кардиолог Полина Шелуха отметила, что ранее основной причиной смерти людей во время интенсивных физических нагрузок считался острый инфаркт миокарда. Однако, по ее словам, все больше исследований указывают на то, что такие случаи могут быть связаны с наследственными заболеваниями.