Британский писатель Мартин Эмис скончался на 74-м году жизни от тяжелой болезни

Эмис являлся членом группы писателей, куда входили Джулиан Барнс, Иэн Макьюэн, Салман Рудши, Кристофер Хитченс и другие. Автор опубликовал 15 произведений жанра «роман» и стал наиболее известен за труды «Деньги: предсмертная записка» и «Лондонские поля». Критик сотрудничал с такими крупными изданиями, как Sunday Telegraph, New York Times Book Review и Esquire. Эмис также был удостоен премии Сомерсета Моэма за первый роман «Записки о Рейчел».