Британский писатель Мартин Эмис скончался на 74-м году жизни от тяжелой болезни

Британский литературный критик и писатель Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет. Он боролся с онкологией пищевода, ушел из жизни в своем доме во флоридском Лейк-Уорте. Об этом пишет 360.
Эмис являлся членом группы писателей, куда входили Джулиан Барнс, Иэн Макьюэн, Салман Рудши, Кристофер Хитченс и другие. Автор опубликовал 15 произведений жанра «роман» и стал наиболее известен за труды «Деньги: предсмертная записка» и «Лондонские поля». Критик сотрудничал с такими крупными изданиями, как Sunday Telegraph, New York Times Book Review и Esquire. Эмис также был удостоен премии Сомерсета Моэма за первый роман «Записки о Рейчел».
Ранее сообщалось, что предприниматель Марк Цукерберг стал рекордсменом по росту финансового состояния с начала 2023 года. Его активы увеличились на 44,3 миллиарда долларов и в данный момент составляют 89,9 млрд.