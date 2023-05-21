Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон предсказала конец Украины и выход США из НАТО при одном условии

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о своем намерении посетить Владимира Путина в случае своего переизбрания. Он заявил, что нанесет российскому лидеру визит для того, чтобы обсудить текущий конфликт России и Украины. Именно от этого разговора будет зависеть продолжение военной поддержки Украины, заявил Трамп. Также экс-президент неоднократно обещал своим избирателям, что сможет решить русско-украинский конфликт за сутки.