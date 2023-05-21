Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон предсказала конец Украины и выход США из НАТО при одном условии

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, чем грозит победа экс-главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Штатов в 2024 году.
В случае, если Трамп победит на выборах президента, то демократическая составляющая США рухнет, так же, как и членство Вашингтона в НАТО. После этого Украине «наступит конец». Однако победа Трампа на предстоящих выборах крайне маловероятна, приводит слова Клинтон издание Financial Times.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о своем намерении посетить Владимира Путина в случае своего переизбрания. Он заявил, что нанесет российскому лидеру визит для того, чтобы обсудить текущий конфликт России и Украины. Именно от этого разговора будет зависеть продолжение военной поддержки Украины, заявил Трамп. Также экс-президент неоднократно обещал своим избирателям, что сможет решить русско-украинский конфликт за сутки.