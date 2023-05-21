Врач Павлова рассказала о главной опасности соусов и маргарина

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что соусы и маргарин могут спровоцировать развитие онкологии и других серьезных заболеваний, поэтому должны быть исключены из рациона. Об этом сообщает издание URA.RU.
Павлова отметила, что любые соусы и маргарин могут увеличить риск развития злокачественных опухолей, ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что, например, майонез активно способствует старению организма. Врач порекомендовала принципиально воздерживаться от использования соусов при запекании и жарке продуктов.
Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова сообщила, что использование майонеза в качестве маринада для шашлыка может представлять угрозу для здоровья. Дело в том, что он не содержит консервантов и поэтому быстро портится.