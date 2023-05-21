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Бизнесмен Марк Цукерберг стал рекордсменом по росту состояния с начала 2023 года

Общество
Бизнесмен Марк Цукерберг стал рекордсменом по росту состояния с начала 2023 года

Миллиардер Марк Цукерберг увеличил собственное финансовое состояние с начала 2023 года на 44,3 миллиарда долларов. Такая сумма является наивысшей среди самых богатых представителей нашей планеты. Об этом пишет KP.RU.

Цукерберг в настоящее время занимает 12-е место в мире по денежному состоянию с общей суммой в 89,9 млрд долларов. При этом, рассматривая отдельно рост активов с начала 2023 года предприниматель вышел на первое место среди других миллиардеров.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что россияне смогут получать повышенную выплату по уходу за ребенком – в размере 49 тысяч рублей. В настоящее время соцподдержка матерей-одиночек и других членов семьи, которые занимаются воспитанием ребенка в одиночку, составляет 33 тысячи рублей.
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