Бизнесмен Марк Цукерберг стал рекордсменом по росту состояния с начала 2023 года

Миллиардер Марк Цукерберг увеличил собственное финансовое состояние с начала 2023 года на 44,3 миллиарда долларов. Такая сумма является наивысшей среди самых богатых представителей нашей планеты. Об этом пишет KP.RU.
Цукерберг в настоящее время занимает 12-е место в мире по денежному состоянию с общей суммой в 89,9 млрд долларов. При этом, рассматривая отдельно рост активов с начала 2023 года предприниматель вышел на первое место среди других миллиардеров.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что россияне смогут получать повышенную выплату по уходу за ребенком – в размере 49 тысяч рублей. В настоящее время соцподдержка матерей-одиночек и других членов семьи, которые занимаются воспитанием ребенка в одиночку, составляет 33 тысячи рублей.