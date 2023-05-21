«Изменить Запад»: Сенатор Алексей Пушков высказался о вмешательстве стран G-7 во внутренние дела Китая

Ранее сообщалось, что Пушков сравнил «Холодную войну США и России в 20 веке с текущим «Большим разрывом». Как он заявил, главное отличие этих двух терминов заключается в том, что сегодня Запад прекратил почти все политические контакты с Россией. Он отметил, что таким образом западные страны пытаются добиться полной изоляции Москвы.