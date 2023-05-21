«Изменить Запад»: Сенатор Алексей Пушков высказался о вмешательстве стран G-7 во внутренние дела Китая

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посольства Китая в Великобритании о том, что страны G7 не должны вмешиваться во внутренние дела Пекина.
По словам Пушкова, вмешательство во внутренние дела других стран стало для коллективного Запада типичным образом мышления, которое необходимо менять. Реализовать это возможно только, если изменить роль Запада на мировой арене, а также кардинально сменить его намерения и методы, написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Пушков сравнил «Холодную войну США и России в 20 веке с текущим «Большим разрывом». Как он заявил, главное отличие этих двух терминов заключается в том, что сегодня Запад прекратил почти все политические контакты с Россией. Он отметил, что таким образом западные страны пытаются добиться полной изоляции Москвы.