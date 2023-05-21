Волонтер Пограничник задержал школьника-поджигателя в Екатеринбурге

Волонтер Иван Пограничник, задержал 16-летнего подростка, который осуществлял поджоги леса и лесопарка. Об этом сообщает издание URA.RU.
По словам Ивана, он обнаружил пожар около 15:00 20 мая, когда гулял в лесу со своей собакой. Площадь пожара составляла около 50 квадратных метров. Рядом с очагом Иван заметил четырех подростков, которые могли быть причастны к возгоранию. Он задержал одного из них и доставил в полицию. По сообщениям в социальных сетях, на подростка составили протокол, в настоящее время дело расследуют в МВД.
Ранее СМИ сообщили, что в Ульяновске был задержан 55-летний мужчина, осуществивший поджог участкового пункта полиции № 4 на улице Пушкарева. Свой поступок он объяснил личной неприязнью к участковым, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.