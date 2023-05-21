Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Нарколог Масякин опроверг главный миф об электронных сигаретах

Общество
Нарколог Масякин опроверг главный миф об электронных сигаретах

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы, Антон Масякин, сообщил, что безникотиновые сигареты не помогают в отказе от курения, а усложняют процесс. Об этом сообщает издание «РИА Новости»

Врач рассказал, что используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает выполнять все привычные движения, что и обычно. По этой причине нейронные цепочки, которые обеспечивают поведенческий компонент акта курения, продолжают получать позитивное подкрепление, и стереотипное поведение курильщика не меняется.

Масякин отметил, что при отказе от курения у человека может возникнуть желание употреблять алкоголь, если есть сочетанная зависимость от никотина и алкоголя. Поэтому при отказе от курения врач также рекомендует отказаться от алкоголя.

Ранее Масякин сообщил, что при отказе от курения необходимо сократить потребление «мусорной еды». Дело в том, что из-за отказа от сигарет у человека может начаться увеличение веса.
курение табакокурение отказ от курения алкоголь и курение запрет на курение пассивное курение борьба с курением штраф за курение
Военкоры ФАН