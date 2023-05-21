Нарколог Масякин опроверг главный миф об электронных сигаретах

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы, Антон Масякин, сообщил, что безникотиновые сигареты не помогают в отказе от курения, а усложняют процесс. Об этом сообщает издание «РИА Новости»
Врач рассказал, что используя безникотиновую сигарету, курильщик продолжает выполнять все привычные движения, что и обычно. По этой причине нейронные цепочки, которые обеспечивают поведенческий компонент акта курения, продолжают получать позитивное подкрепление, и стереотипное поведение курильщика не меняется.
Масякин отметил, что при отказе от курения у человека может возникнуть желание употреблять алкоголь, если есть сочетанная зависимость от никотина и алкоголя. Поэтому при отказе от курения врач также рекомендует отказаться от алкоголя.
Ранее Масякин сообщил, что при отказе от курения необходимо сократить потребление «мусорной еды». Дело в том, что из-за отказа от сигарет у человека может начаться увеличение веса.