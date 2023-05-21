Американские ученые открыли новый способ борьбы с онкологическими опухолями

Исследователи из Мичиганского университета совершили новое открытие на пути борьбы с развитием онкологии. Ученые обнаружили новое вещество, которым «питаются» клетки опухоли. Об этом пишет «Утро.ру»
Специалисты выяснили, что при лишении образования глюкозы, ее начинает заменять уридин – это было замечено во время исследований опухолей поджелудочной железы. Таким образом злокачественные клетки приспосабливаются к дефициту и начинают потреблять другое вещество. Выводы были подтверждены в экспериментах на лабораторных мышах.
Предварительное заключение по проведенным исследованиям состоит в том, что препараты, способные блокировать выработку уридина, будут также эффективны в борьбе с новообразованиями, хотя данная гипотеза требует дальнейших изучений.
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