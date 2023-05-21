Американские ученые открыли новый способ борьбы с онкологическими опухолями

Специалисты выяснили, что при лишении образования глюкозы, ее начинает заменять уридин – это было замечено во время исследований опухолей поджелудочной железы. Таким образом злокачественные клетки приспосабливаются к дефициту и начинают потреблять другое вещество. Выводы были подтверждены в экспериментах на лабораторных мышах.