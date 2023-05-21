В США рассказали, почему до сих пор в стране не решена проблема с государственным долгом

В субботу, 20 мая, команда Маккарти провела переговоры с президентом США Джо Байденом касательно урегулирования проблемы растущего госдолга страны. Однако предложения, разработанные политиками, оказались недопустимыми в связи с тем, что затрагивают вектор интересов только одной из двух действующих партий США. Таким образом в решении проблемы госдолга страны в США сделали «большой шаг назад», говорится в официальном заявлении Жан-Пьер.