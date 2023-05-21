Магазин с лакокрасочными материалами полыхает в Хабаровске

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщило, что в настоящее время огнеборцы осуществляют ликвидацию возгорания в магазине лакокрасочных материалов. Известно о локализации огня.
Сообщение о пожаре на улице Большой, 108 а, поступило 21 мая в 09:20 по хабаровскому времени. Спасатели обнаружили очаг возгорания на втором этаже – с него огонь перешел на первый этаж. Локализовать его удалось в 10:11 по местному времени.
На данный момент на месте работают 26 человек и семь единиц техники. Сотрудники Государственного пожарного надзора проведут проверку по данному происшествию.
Ранее сообщалось о возгорании здания Центра содействия семейному воспитанию №13 на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге. Обращение о пожаре поступило 20 мая в 16:08.