Магазин с лакокрасочными материалами полыхает в Хабаровске

Сообщение о пожаре на улице Большой, 108 а, поступило 21 мая в 09:20 по хабаровскому времени. Спасатели обнаружили очаг возгорания на втором этаже – с него огонь перешел на первый этаж. Локализовать его удалось в 10:11 по местному времени.