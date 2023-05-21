«Бандеровский пес»: Поляки раскритиковали посла Украины Василия Зварича за отказ извиняться за геноцид

Украинский посол в Польше Василий Зварич отказался извиняться за геноцид польского населения со стороны украинцев во время Второй мировой войны, за что был раскритикован пользователями в Сети.
Читатели издания Do Rzeczy обвинили Зварича в игнорировании действий украинских нацистов, которые убивали польских граждан в 1943 году. Некоторые отметили, что подобное поведение неприемлемо и ответными мерами на отказ извиняться должно стать признание Зварича персоной нон-гранта и запрет нахождения в Польше.
«Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши», - призвал один из комментаторов.
Ранее сообщалось, что пользователи Сети раскритиковали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за его обвинения в адрес Евросоюза, который якобы игнорирует требования Киева об увеличении количества поставляемых боеприпасов.