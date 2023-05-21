В России начнут строить деревянные многоэтажки

Российские власти планируют начать массовое возведение многоэтажных жилых зданий из дерева. Об этом сообщает издание URA.RU.
Минстрой России планирует внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей к 2024 году, а до конца 2023 года внести изменения в нормативы. Преимуществом технологии является высокая скорость (в 2,5 раза быстрее, чем строительство по классической железобетонной технологии).
В министерстве также отметили, что пилотные проекты разработаны для строительства в Москве, Московской области, Карелии, Иркутской области и на Кавказе. Будущие жители опасаются пожаров, но производители заявляют, что благодаря современным технологиям дерево обугливается, но конструкция остается прочной.
Ранее СМИ сообщили, что Минстрой разрешил переселять жителей аварийного жилья в деревянные дома. Ведомство разработало список характеристик, которыми должны обладать подобные помещения.