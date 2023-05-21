В России начнут строить деревянные многоэтажки

Минстрой России планирует внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей к 2024 году, а до конца 2023 года внести изменения в нормативы. Преимуществом технологии является высокая скорость (в 2,5 раза быстрее, чем строительство по классической железобетонной технологии).