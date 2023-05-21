Врач Игорь Строков поделился простыми советами по улучшению качества питания

Строков особо подчеркнул необходимость включения в рацион питания продуктов, богатых клетчаткой, таких как яблоки, свекла, орехи кешью и лук-порей. Эксперт также рассказал о полезности ферментов, именуемых сиртуинами – они играют ключевую роль в укреплении мышечной массы и защите от болезней. Чтобы получать больше таких элементов, необходимо добавить в питание больше продуктов, богатых полифенолами – в большом количестве они содержатся в темном шоколаде, черном кофе, имбире, чесноке, ежевике, смородине, малине, красном луке и куркуме. При этом, необходимый объем полифенолов можно получить из биологически-активных добавок.