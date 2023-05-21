Гастроэнтеролог Зятенкова рассказала о неожиданной опасности парного молока

Согласно заявлению врача-терапевта и гастроэнтеролога Елены Зятенковой, употребление парного молока и продуктов из него может привести к расстройству нервной системы. Об этом сообщает издание URA.RU.
В сыром молоке, полученном при плохих условиях содержания коров или нарушении правил сбора и хранения, могут содержаться различные бактерии, такие как стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, а также возбудители бруцеллеза и другие. Молоко можно прокипятить, но это приведет к потере полезных веществ.
Бруцеллез, в свою очередь, является одним из самых опасных заболеваний, которое можно получить, употребляя молоко и продукты из него. Оно может проявляться как обычная вирусная инфекция, но также способно вызвать серьезные осложнения, которые могут негативно повлиять на нервную систему и здоровье человека в целом.