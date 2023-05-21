Врач Юрий Пикша предупредил «сердечников» об опасных продуктах

Люди, страдающие заболеваниями сердца, должны следить за своим рационом питания, так как он напрямую влияет на усугубление их здоровья. Поэтому им не рекомендуется употреблять в пищу продукты, содержащие большой процент жира, так как в них много холестерина, это повышает нагрузку на больное сердце, приводят слова Пикши «Кубанские новости».