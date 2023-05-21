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Врач Юрий Пикша предупредил «сердечников» об опасных продуктах

Общество
Врач Юрий Пикша предупредил «сердечников» об опасных продуктах

Врач Юрий Пикша рассказал о продуктах, которые не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями сердца.

Люди, страдающие заболеваниями сердца, должны следить за своим рационом питания, так как он напрямую влияет на усугубление их здоровья. Поэтому им не рекомендуется употреблять в пищу продукты, содержащие большой процент жира, так как в них много холестерина, это повышает нагрузку на больное сердце, приводят слова Пикши «Кубанские новости».

Он также отметил, что людям с сердечными заболеваниями стоит значительно сократить употребление чая, кофе и соли.

Ранее сообщалось, что кардиолог Дипак Бахатт рассказал о питании, которое помогает сохранить здоровье. По словам эксперта, чтобы продлить здоровую и стабильную работу сердца, необходимо сделать акцент на низкокалорийном питании и отказаться от жирной пищи.
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