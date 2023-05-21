Предсказатель Алисия Артемьева сообщила, представительницы каких знаков зодиака становятся лучшими женами

Таролог Алисия Артемьева рассказала о знаках зодиака, женские представительницы которых способны стать лучшими женами. Об этом пишет Argumenti.ru.
Артемьева, опираясь на собственный прогноз, сообщила, что женщины-Овны очень трудолюбивы – они готовы заботиться в материальном плане не только о личной семье, но и о родственниках. Представительницы знака Льва выступают заботливыми матерями и ответственными домохозяйками, к тому же, эти женщины очень преданны в отношениях. Женщины-Стрельцы являются аккуратными в домохозяйстве, а также обладают развитыми навыками в кулинарии, они знают, как создать дома приятное ощущение уюта.
Ранее ученые выявили высокую эффективность взаимодействия «баллонной» диеты* с препаратом для похудения* при борьбе с лишним весом. Такой подход способен привести к снижению массы тела на 19%.
* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом).