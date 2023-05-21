Украинскому школьнику был назначен приговор в виде десяти лет лишения свободы за предполагаемые связи с Москвой. Об этом сообщает издание «Царьград».
По версии Киева, семнадцатилетний подросток делал фотографии опорных пунктов ВСУ и отправлял их российской армии. В ходе следствия, он подвергался избиениям и психологическому давлению, однако, не сдался и отказался от сделки с украинскими властями.
Вице-президент отечественного филиала Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, высказал обеспокоенность судьбой этого подростка и обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи в обмене подростка. Он также отметил, что в украинских застенках находятся еще несовершеннолетняя девушка и молодой человек, а также ряд мирных граждан, включая священнослужителей.
Ранее СМИ сообщили, что в Биробиджане был задержан агент СБУ. Подозреваемый осуществлял вербовку исполнителей диверсионных актов.