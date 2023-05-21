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Школьника из Украины приговорили к десяти годам заключения за сотрудничество с Россией

Политика
Школьника из Украины приговорили к десяти годам заключения за сотрудничество с Россией

Украинскому школьнику был назначен приговор в виде десяти лет лишения свободы за предполагаемые связи с Москвой. Об этом сообщает издание «Царьград».

По версии Киева, семнадцатилетний подросток делал фотографии опорных пунктов ВСУ и отправлял их российской армии. В ходе следствия, он подвергался избиениям и психологическому давлению, однако, не сдался и отказался от сделки с украинскими властями.

Вице-президент отечественного филиала Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, высказал обеспокоенность судьбой этого подростка и обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи в обмене подростка. Он также отметил, что в украинских застенках находятся еще несовершеннолетняя девушка и молодой человек, а также ряд мирных граждан, включая священнослужителей.

Ранее СМИ сообщили, что в Биробиджане был задержан агент СБУ. Подозреваемый осуществлял вербовку исполнителей диверсионных актов.
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