Школьника из Украины приговорили к десяти годам заключения за сотрудничество с Россией

Вице-президент отечественного филиала Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, высказал обеспокоенность судьбой этого подростка и обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи в обмене подростка. Он также отметил, что в украинских застенках находятся еще несовершеннолетняя девушка и молодой человек, а также ряд мирных граждан, включая священнослужителей.