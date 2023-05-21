Баллонная диета: Ученые открыли новый способ похудения

Новое исследование показало, что сочетание проглатываемого желудочного баллона* с препаратом для похудения может привести к потере веса на 19% за восемь месяцев. Об этом сообщает «Газета.ру».
В исследовании участвовал 181 человек с начальным весом в среднем 94,8 кг. Всем участникам был установлен баллон, а также назначен препарат лираглутид* для контроля высвобождения инсулина в поджелудочной железе. После 16 недель участники потеряли в среднем 14% своей первоначальной массы тела и 74% лишнего веса.
После удаления баллона из тела пациентов переводили на средиземноморскую диету, которую они соблюдали не менее шести месяцев. Ученые отметили, что проглатываемый желудочный баллон является новой разработкой и не требует эндоскопии для установки. Он заполняется жидкостью в течение 20 минут и приводит к сокращению объема желудка, что уменьшает количество пищи, которую может съесть человек, а это ведет к потере веса.
Ранее СМИ сообщили, что препарат тирзепатид способен улучшить состав тела при ожирении. Принимавшие его люди смогли снизить жировую массу на 33-36%.
* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом).