Баллонная диета: Ученые открыли новый способ похудения

После удаления баллона из тела пациентов переводили на средиземноморскую диету, которую они соблюдали не менее шести месяцев. Ученые отметили, что проглатываемый желудочный баллон является новой разработкой и не требует эндоскопии для установки. Он заполняется жидкостью в течение 20 минут и приводит к сокращению объема желудка, что уменьшает количество пищи, которую может съесть человек, а это ведет к потере веса.