«Рубин» вернулся в РПЛ после года исключения из чемпионата России

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» стал Рашид Рахимов. Он заменил на этом посту бывшего руководителя команды Юрия Уткульбаева, который приступил к работе в январе 2023 года, однако вскоре отказался от сотрудничества с клубом. До него главным тренером был Леонид Слуцкий под руководством которого «Рубин» вылетел из РПЛ и оказался в Первой лиге.