«Рубин» вернулся в РПЛ после года исключения из чемпионата России

Казанский футбольный клуб «Рубин» официально вернулся в состав команд Российской премьер-лиги.
В субботу, 20 мая, «Рубин» встретился с «Балтикой» в матче 32-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанского клуба, что окончательно подтвердило право «Рубина» вернуться в состав РПЛ. В прошлом году он покинул чемпионат России после того, как занял 15 место в таблице и на протяжении всего сезона добивался своего возращения в лигу.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» стал Рашид Рахимов. Он заменил на этом посту бывшего руководителя команды Юрия Уткульбаева, который приступил к работе в январе 2023 года, однако вскоре отказался от сотрудничества с клубом. До него главным тренером был Леонид Слуцкий под руководством которого «Рубин» вылетел из РПЛ и оказался в Первой лиге.