Ученые выяснили, как улучшить состав тела при ожирении

Тирзепатид является активатором рецептора к гормону GLP-1, который регулирует уровень сахара в крови и массу тела. Лекарство одобрено для лечения диабета второго типа в США и ЕС, но еще не используется при лечении ожирения. Тем не менее, результаты исследования подтверждают потенциальную эффективность тирзепатида в улучшении состава тела и могут стать основой для дальнейших исследований и разработок в данной области.