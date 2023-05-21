Ученые выяснили, как улучшить состав тела при ожирении

Исследование, опубликованное в журнале NEJM, показало, что лекарство тирзепатид может улучшить состав тела в разных возрастных группах. Об этом сообщает издание «Газета.ру».
Ученые из Центра комплексного контроля веса провели исследование на 2539 взрослых с ожирением или избыточной массой тела. Они получали тирзепатид подкожно один раз в неделю или плацебо в течение 72 недель. Участники группы, получавшие тирзепатид, показали снижение жировой массы на 33-36% и мышечной массы на 10-11%.
Тирзепатид является активатором рецептора к гормону GLP-1, который регулирует уровень сахара в крови и массу тела. Лекарство одобрено для лечения диабета второго типа в США и ЕС, но еще не используется при лечении ожирения. Тем не менее, результаты исследования подтверждают потенциальную эффективность тирзепатида в улучшении состава тела и могут стать основой для дальнейших исследований и разработок в данной области.
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