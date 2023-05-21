Певица Маша Распутина пьет воду с перекисью водорода* для омоложения

Российская певица Маша Распутина рассказала своим фанатам о собственном способе омоложения. Исполнительница заявила, что в качестве ежедневных процедур принимает перекись водорода*. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Распутина сообщила поклонникам, что помимо йоги и медитации предпочитает употреблять обильное количество воды. Каждое утро певица начинает с трех стаканов жидкости, куда добавляет «по 30 капель» перекиси*. Многие фанаты исполнительницы были взволнованы таким заявлением и поспешили предупредить ее об опасности приема внутрь этого препарата, поскольку он предназначен только для внешнего применения, а смертельная его доза составляет три грамма.
Ранее Всемирная организация здравоохранения развеяла мифы о полезности сахарозаменителей для похудения. Злоупотребление такими продуктами может привести к диабету и проблемам в области сердечно-сосудистой системы.
* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом).