Певица Маша Распутина пьет воду с перекисью водорода* для омоложения

Распутина сообщила поклонникам, что помимо йоги и медитации предпочитает употреблять обильное количество воды. Каждое утро певица начинает с трех стаканов жидкости, куда добавляет «по 30 капель» перекиси*. Многие фанаты исполнительницы были взволнованы таким заявлением и поспешили предупредить ее об опасности приема внутрь этого препарата, поскольку он предназначен только для внешнего применения, а смертельная его доза составляет три грамма.