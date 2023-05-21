Белый дом ничего не знал о планах Джо Байдена выделить Киеву новый пакет военной помощи

В администрации Белого дома рассказал о дальнейшей военной помощи для Украины, которую будут оказывать США.
На данный момент Белый дом не знает ничего о планах президента США Джо Байдена выделить Украине новый пакет военной помощи, сумма которого составит 375 млн долларов. Таким образом администрация президента не может ни подтвердить, ни опровергнуть соответствующее заявление Байдена, которое было высказано во время саммита стран G7. Однако там заявляют, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную поддержку, рассказал представитель администрации Байдена во время брифинга.
Ранее сообщалось, что Байден заявил о готовности США передать Киеву истребители F-16 в новом пакете военной помощи. Также будет увеличено количество передаваемых боеприпасов и техники. Эти меры приняты для подготовки предстоящего контрнаступления ВСУ.