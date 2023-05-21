ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Гладков сообщил, что в результате обстрела населенного пункта произошло возгорание полигона с твердыми бытовыми отходами. На место происшествия выехали пожарные расчеты – в настоящее время они ведут борьбу с огнем. Политик отметил, что в результате атаки пострадавшие отсутствуют. Удар ВСУ не причинил вреда критической инфраструктуре региона.