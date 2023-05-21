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ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Происшествия
ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины по населенному пункту Шебекино. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что в результате обстрела населенного пункта произошло возгорание полигона с твердыми бытовыми отходами. На место происшествия выехали пожарные расчеты – в настоящее время они ведут борьбу с огнем. Политик отметил, что в результате атаки пострадавшие отсутствуют. Удар ВСУ не причинил вреда критической инфраструктуре региона.

Ранее 20 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в населенном пункте Токмак Запорожской области. Политик отметил, что ВСУ в последнее время усилили обстрелы городов Запорожья.
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