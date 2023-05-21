Генеалог Маратканов рассказал россиянам, как легко найти информацию о своих предках

Эксперт по семейной истории и основатель генеалогической платформы Famiry Артем Мартаканов рассказал как найти информацию о своих предках. Советы эксперта опубликовало издание «Газета.ру»
Чтобы начать поиск предка, можно воспользоваться обычным поисковиком, так как многие описи архивов сейчас оцифрованы. Стоит поперебирать сочетания имен, фамилий, названий мест и изучать путеводители на сайтах архивов. Кроме того, полезно сходить в краеведческий музей и библиотеку, поискать библиографию в интернете и обязательно изучить семейный архив.
Важной частью исследования является поиск потомков, даже незаконнорожденных, так как они могут обладать информацией, которой нет в официальных документах. На начальном этапе важно систематизировать имеющиеся данные о предках. Их можно записывать в тетради, создавать таблицы в Excel или воспользоваться онлайн-конструктором древа.
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