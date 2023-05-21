Генеалог Маратканов рассказал россиянам, как легко найти информацию о своих предках

Важной частью исследования является поиск потомков, даже незаконнорожденных, так как они могут обладать информацией, которой нет в официальных документах. На начальном этапе важно систематизировать имеющиеся данные о предках. Их можно записывать в тетради, создавать таблицы в Excel или воспользоваться онлайн-конструктором древа.