«Необычная статистика»: Стали известны самые востребованные языки для военных переводчиков

Винокуров рассказал, что и до этого кризиса государственный язык Украины являлся популярным – переводчики часто привлекались для заверения подлинности переводов дипломатической переписки. В этой связи очень популярны профессионалы и из других стран с большим количеством русскоязычного населения, – пишет «РИА Новости».