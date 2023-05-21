«Необычная статистика»: Стали известны самые востребованные языки для военных переводчиков

Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров сообщил, что одним из самых востребованных языков для изучения среди военных переводчиков стал украинский. Эксперт отметил, что популярность на специалистов по нему «будет только расти».
Винокуров рассказал, что и до этого кризиса государственный язык Украины являлся популярным – переводчики часто привлекались для заверения подлинности переводов дипломатической переписки. В этой связи очень популярны профессионалы и из других стран с большим количеством русскоязычного населения, – пишет «РИА Новости».
Бывший военный переводчик отметил, что в современных реалиях все больше востребован китайский язык как средство общения властей и населения «ведущей мировой державы». Также популярным остается корейский, поскольку Россия и Пхеньян развивают отношения в «позитивном русле», а корейская ядерная программа «не может не вызывать настороженности».
Японский язык становится более необходимым в связи ростом соперничества между Токио с одной стороны и Пекином с Москвой с другой стороны в азиатском регионе. Винокуров добавил, что, в целом, по многим языкам Юго-Восточной Азии растет востребованность.
Ранее стало известно содержание декларации, которую требуется подписывать спортсменам из РФ и РБ для участия в соревнованиях по тяжелой атлетике. Политические требования содержатся в пункте пятом настоящего документа.