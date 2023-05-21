МИД Украины рассказал об обещании Германии касательно ПВО для Киева

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник рассказал об увеличении количества систем противовоздушной обороны, которые были обещаны Киеву со стороны союзников.
На данный момент партнеры отправили две системы ПВО IRIS-T. Одна из них была получена весной, вторая – осенью прошлого года. Теперь Киев ожидает поступления еще двух систем, которые должны быть отправлены Украине до конца текущего года. Также Германия пообещала в следующем году предоставить четыре новые системы ПВО, но работа над этой поставкой начнется только в следующем году, заявил Мельник в эфире местных СМИ.
Ранее сообщалось, что Мельник заявил о критическом финансировании МИД Украины. По словам замминистра, ведомство не получает около 30% необходимой экономической поддержки, что уже в октябре этого года приведет к полному прекращению финансирования.