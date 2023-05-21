МИД Украины рассказал об обещании Германии касательно ПВО для Киева

На данный момент партнеры отправили две системы ПВО IRIS-T. Одна из них была получена весной, вторая – осенью прошлого года. Теперь Киев ожидает поступления еще двух систем, которые должны быть отправлены Украине до конца текущего года. Также Германия пообещала в следующем году предоставить четыре новые системы ПВО, но работа над этой поставкой начнется только в следующем году, заявил Мельник в эфире местных СМИ.