Движение по Садовому кольцу в Москве закроют в обе стороны 21 мая

Дептранс отметил, что движение на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой будет закрыто с 00:01 до 17:00. С 00:01 по 20:00 будет закрыт съезд с Полуярославской набережной на Земляной Вал, а также улица Баррикадная. С 13:00 движение на Каланчевской улице также будет перекрыто.