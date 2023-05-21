Движение по Садовому кольцу в Москве закроют в обе стороны 21 мая

Департамент транспорта российской столицы сообщил о временном перекрытии движения на всем протяжении Садового кольца 21 мая. Причиной введения ограничений послужит проведение одноименной велосипедной гонки.
Дептранс отметил, что движение на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой будет закрыто с 00:01 до 17:00. С 00:01 по 20:00 будет закрыт съезд с Полуярославской набережной на Земляной Вал, а также улица Баррикадная. С 13:00 движение на Каланчевской улице также будет перекрыто.
Садовое кольцо в обоих направлениях и улица Мясницкая будут закрыты для движения с семи часов утра и до прохождения колонны. Сообщается, что до окончания мероприятия будут временно недоступны парковки на участках проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Маши Порываевой, улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.
Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла в Тюмени сбил 36-летнюю женщину на пешеходном переходе. Оба участника ДТП были госпитализированы.