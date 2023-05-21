МИД Украины пожаловался на огромный дефицит финансирования

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник рассказал о том, что Киев производит недостаточное финансирование ведомства, что может привести к полному прекращению работы экономической стороны министерства.
На данный момент Киев финансирует МИД только на 70%, остальные 30% экономической составляющей ведомство не получает. В ближайшем будущем это может привести к серьезным проблемам. Так, уже в октябре текущего года, в случае отказа в повышении финансирования, МИД Украины полностью лишится средств к продолжению своей работы. Глава министерства Дмитрий Кулеба собирается обратиться к правительству страны с требованием о повышении финансирования в кратчайшие сроки, заявил Мельник в эфире «Единые новости».
Ранее сообщалось, что Кулеба заявил о надеждах на вступление Украины в НАТО в июле после саммита Североатлантического альянса в Литве. По словам министра иностранных дел, это заседание должно продемонстрировать намерения военного бока помочь Киеву.