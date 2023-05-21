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РИА Новости: Новые взрывы слышны в Днепропетровске в ночь на 21 мая

Происшествия
РИА Новости: Новые взрывы слышны в Днепропетровске в ночь на 21 мая

Сообщается о новых звуках взрывов на территории Днепропетровской области. Сейчас они слышны в пределах городской черты столицы региона. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на украинские средства массовой информации.

Информация о причинах и обстоятельствах появления взрывов в настоящее время отсутствует. И до этого украинские издания заявляли о появлении подобных звуков на территории Днепропетровской области. В регионе работают системы оповещения - объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что задержанный за сжигание Корана в Волгограде мужчина рассказал о получении десяти тысяч рублей от Службы безопасности Украины. Злоумышленник действовал по заданию СБУ, в рамках которого также осуществлял съемку военных объектов.
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