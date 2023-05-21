Хакер «Джокер ДНР» рассказал о реальном состоянии главкома ВСУ Залужного

По словам хакера, Залужному пришлось перенести несколько тяжелых хирургических операций, и он, даже если выживет, не сможет адекватно управлять армией. «Джокер ДНР» также заявил, что западные покровители Украины запрещают распространять эту информацию, чтобы не нанести ущерба украинским войскам, где Залужный популярен. Он утверждает, что главком является ключевой фигурой для успеха украинской армии, и без него любое наступление будет обречено на провал.