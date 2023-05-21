Хакер «Джокер ДНР» рассказал о реальном состоянии главкома ВСУ Залужного

Хакер, известный как «Джокер ДНР», заявил в своем телеграм-канале, что главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара по штабу ВСУ под Павлоградом в начале мая. Об этом сообщает издание «MK.RU».
По словам хакера, Залужному пришлось перенести несколько тяжелых хирургических операций, и он, даже если выживет, не сможет адекватно управлять армией. «Джокер ДНР» также заявил, что западные покровители Украины запрещают распространять эту информацию, чтобы не нанести ущерба украинским войскам, где Залужный популярен. Он утверждает, что главком является ключевой фигурой для успеха украинской армии, и без него любое наступление будет обречено на провал.
Ранее схожей информацией делился военкор Андрей Руденко. Он сообщил, что сейчас Залужный лежит в военном клиническом госпитале.